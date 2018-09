Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe detida por levar mensagens escritas pela filha presa no sutiã

Mulher de 40 anos levava recados e informações pessoais escritos na peça de roupa interior.

21:29

Uma mulher de 40 anos foi detida por usar um soutiã que continha informações escritas pela filha, presa no Centro de Detenção Provisória Feminino em Manaus, Amazona, no Brasil. O caso ocorreu no sábado.



A mulher foi revistada pelos guardas prisionais quando saía da visita e admitiu estar nervosa por levar os recados da filha escritos na sua roupa interior. Na peça de roupa constavam números de telefone, informações sobre documentos pessoais e mensagens de carinho.



"Amo-te pai, perdoa-me por tudo" e "Estou com saudades cunhadinha" foram algumas das coisas que a presidiária escreveu.



A mulher de 40 anos ficou agora proibida de continuar a visitar a filha naquela cadeia.