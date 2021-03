Mãe evita filha de nove anos a todo o custo. Saiba porquê

Uma mulher revelou, em modo anónimo, que dos seus três filhos, Lilly (nome fictício), a mais velha, é a menos favorita. Segundo o jornal britânico The Daily Mail, a mulher escreveu para o ‘Kidspot’, admitindo que não gosta de Lilly "95 por cento do tempo" e que "não suporta ficar perto dela".

Embora o seu filho e a sua filha mais novos a desafiem às vezes e tenham também os seus defeitos, ela adora-os, sendo incapaz de sentir o mesmo em relação à filha mais velha. "Não quero que confundam a minha antipatia por Lilly. Eu amo-a. Ela é minha filha e ela poderia fazer qualquer coisa, e eu ainda a amaria, eu só não gosto dela e há uma diferença".

A mulher explicou que a personalidade de Lilly é o problema."É a personalidade de Lilly, quem ela é e como ela se comporta que eu não gosto. Ela é egoísta, malcriada e cria dramas constantes. Ela faz isso na escola, em casa e recusa-se a admitir os seus defeitos e a trabalhar neles".

Apesar da sua atitude, Lilly tem muitos amigos e dá-se bem com os seus irmãos. Mas quando a mãe tenta responsabilizar a filha mais velha pelas suas ações, ela acaba frustrada e evita-a a todo o custo.

Devido a esta situação, o seu marido assume a "liderança" na paternidade com Lilly, levando-a para os seus eventos desportivos, para qualquer festa e ajudando-a também com os trabalhos de casa, avança o Daily Mail.

Mas em vez de continuar a evitar a filha completamente, ela tentou o oposto: passar um tempo de qualidade com ela com a esperança de ver qualidades fortes na sua personalidade e resolver alguns comportamentos, de acordo com The Daily Mail.

A mulher tentou, mas nunca funcionou. A única esperança é que Lilly mude com o passar do tempo.