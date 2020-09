Mãe fica aterrorizada ao descobrir que vizinha está a amamentar o filho

Uma mulher, com uma filha de dois anos, disponibilizou-se a ajudar um recém-vizinho com as mudanças e a cuidar do bebé do homem.



Quando os dois começaram a criar uma amizade, o homem pediu se a amiga poderia amamentar o filho, indiciando que a mãe da criança não estava presente.

A mulher achou a situação estranha mas acabou por ceder ao pedido. Durante semanas, a mulher amamentou a própria filha e o bebé de cinco meses do vizinho.

Mas eis o dia em que a mãe do bebé descobre toda a situação e confronta a mulher que está a amamentar o filho sem ela saber. A mulher conta que foi muito insultada pela mãe do bebé que lhe disse que ela era "uma pessoa doente por deixar um bebé qualquer sugar os meus fluidos corporais" e que só queria destruir o seu vínculo com o bebé e afastá-la do filho.

A identificação dos intervenientes não foi revelada por questões de privacidade mas a história foi revelada pelo jornal britânico Daily Star.