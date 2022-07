Mãe gasta uma verdadeira fortuna em objetos de luxo para o filho e diz que não consegue parar

Jareem, de um ano, é considerada a criança mais mimada do Reino Unido. O menino usa uma chupeta com um boneco em ouro avaliada em mil libras, cerca de 1160 euros, e toma banho em leite e mel.Kasey Akram, mãe a tempo inteiro, diz que adora mimar o filho. A mulher comprou vários acessórios, que custam uma verdadeira fortuna, para o menino e diz que não consegue parar.De acordo com o jornal The Mirror, alguns dos presentes mais excentricos incluem uma corrente da Versace, de 750 libras, cerca de 870 euros, uma pulseira de diamantes, com um valor de 925 libras, cerca de 1074 euros."Assim que tive o meu filhinho, a minha obsessão mudou. Compro a minha roupa na Vinted [marca de artigos em segunda mão] para poder comprar-lhe o que ele quer", revelou a mulher.Kasey, de 32 anos, foi bailarina e modelo mas não está neste momento a trabalhar. A mulher sustenta as excentrecidades com os subsídios que recebe e com a ajuda do ex-namorado, pai da criança.Jareem toma ainda banho com leite e mel algumas vezes por semana e depois a mãe faz-lhe uma massagem com óleo para bebé.