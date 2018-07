Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe não perdoa dança provocante das duas filhas

Irmãs foram apanhadas em flagrante a dançar em frente da câmara.

01:30

Duas irmãs espanholas estavam entretidas a fazer twerk quando a mãe entrou de repente no quarto.



Indignada com as poses provocantes das filhas, que ainda por cima estavam a filmar a sugestiva dança, a mulher não hesitou um segundo e passou à ação, sacando do chinelo a aplicando-lhes um corretivo imediato.



Tudo isto sem sequer largar o cesto da roupa lavada que trazia na mão...