Uma mãe escocesa decidiu oferecer 100 libras à filha no aniversário, mas não quis usar o tradicional envelope. Em vez disso, colou as notas a um balão guardado numa caixa, de modo a que, quando a filha abrisse a prenda, o balão subisse. O problema é que encheu o balão com hélio e a filha, apanhada de surpresa, não conseguiu agarrá-lo a tempo...





Ver comentários