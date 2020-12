Mãe pela primeira vez faz ecografia e vê bebé a fazer-lhe ‘fixe’ com a mão

A imagem, divulgada nas redes sociais, está a deixar milhares de utilizadores encantados: mostra a ecografia de uma mulher que vai ser mãe pela primeira vez e o bebé parece estar a fazer um ‘fixe’ com a mãe, no preciso momento em que o técnico captava a imagem.

Holly Giles, de 33 anos, de Lincolnshire, no Reino Unido, está "histérica" com o acontecimento e não podia estar mais feliz.

A mulher explica ao Mirror que estava a fazer a eco das 20 semanas de gestação quando tudo aconteceu e que a técnica e a enfermeira até pediram autorização para ficar com uma fotografia, uma vez que disse "nunca ter vistão nada assim em toda a sua carreira". O episódio aconteceu no Pilgrim Hospital, no passado dia 9 de dezembro.

"A enfermeira gritou ‘Om meu Deus’ quando viu. Disse que é muito raro e ainda mais que se mantenha durante o tempo que o bebé manteve o gesto", revela a futura mamã, dizendo que mal pode esperar para conhecer o filho, cujo sexo ainda não é conhecido.