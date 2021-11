Frank Emond, um antigo músico da Marinha dos EUA, tornou-se o maestro mais velho do Mundo ao conduzir uma orquestra da Força Aérea numa interpretação da música ‘In The Mood’, de Glenn Miller, num concerto em Washington, com a bonita idade de 103 anos. O anterior recorde mundial, que até figurava no Guinness, já era seu: foi estabelecido em 2019, quando Emond tinha 101 anos.