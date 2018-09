Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais pequena cidade dos EUA duplica população

Ruso, no condado de McLean, esteve este ano à beira de ser dissolvida.

03:30

Há cidades, vilas e até aldeias maiores do que esta cidade do Dakota do Norte, EUA. Ruso, no condado de McLean, esteve este ano à beira de ser dissolvida depois de o presidente de longa data do pequeno município, Bruce Lorenz, falecer, aos 86 anos.



Mas vai sobreviver e até duplicar a sua população. Em vez de dois moradores, Laurinda e Terry Roloson, passará a ter quatro, com a chegada dos Schmaltz. Greg Schmaltz será mesmo o novo presidente de Ruso.