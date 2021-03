Uma mala com 185 tartarugas bebés embaladas em plástico foi apreendida pela polícia no aeroporto de Baltra, no Equador.



As autoridades acreditam que as tartarugas, de uma espécie protegida e provenientes das Ilhas Galápagos, iam ser vendidas no mercado negro, onde podem atingir mais de 4 mil euros por exemplar.

