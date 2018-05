Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manda entregar cavalo no quintal da avó

Encomenda inesperada no Reino Unido.

03:30

Uma britânica apanhou um susto ao sair de casa e deparar com um cavalo no quintal.



A culpa foi da neta, que viu um anúncio online sobre um cavalo que ia ser abatido se não arranjasse dono e decidiu ficar com ele, mas como não tinha quintal deu a morada da avó.