Marca lança esponja para limpar excesso de fluidos no final das relações sexuais

O 'Come & Gone' nasceu da necessidade das mulheres terem de realizar a limpeza das zonas intímas após as relações sexuais, de modo a evitar a aglomeração de fluídos indesejados.Este produto, uma pequena esponja presa por um palito, serve para ser inserido nas vaginas para que estas possam remover o "excesso de liquídos corporais" após o sexo.O objeto de "limpeza" é feito de poliuretano estéril e é da autoria da empresa Frances Tang.Atualmente, o 'Come & Gone' é apenas comercializado nos EUA, mas se o negócio tiver sucesso, deverá começar em breve a ser comercializado internacionalmente.Nas redes sociais, as consumidoras deste produto mostraram-se bastante satisfeitas com a solução apresentada. "Preciso disto para sempre na minha vida" é um dos vários comentários deixados na página de Instagram do próprio produto.No entanto, a ginecologista Shree Datta, da clínica MyHealthCare, não se mostrou totalmente confiante na utilização do 'Come & Gone'."Este tipo de produtos promovem o sexo sem proteção. Não protegem contra Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) nem contra a gravidez. Além disso, limpar devidamente a zona genital após o sexo ajuda a minimizar o risco de infeções urinárias. Recomendo que troquem a utilização desses artigos por preservativos de modo a se protegerem devidamente", disse em declarações ao jornal The Mirror.