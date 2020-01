Para além do resgate de residentes encurralados pelas chamas nas praias durante os recentes incêndios, a Marinha australiana recebeu uma nova missão: ajudar no transporte de bens essenciais, incluindo... cerveja.Mallacoota, uma das muitas cidades afetadas pelos fogos, viu um navio chegar com a preciosa carga esta sexta-feira."Um bar sem cerveja é mau o suficiente, até na melhor das alturas", justifica um responsável do fabricante de cerveja.