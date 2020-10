Masturba-se em supermercado à frente de criança

Uma mulher foi detida depois de, alegadamente, ter sido vista por várias pessoas a "acariciar a vagina repetidamente" num supermercado em St. Pertersburg, no estado norte-americano da Florida. Vanessa Lee Jones ter-se-á masturbado à porta, em frente a uma criança e às várias pessoas que estavam às compras no espaço da famosa cadeia de supermercados 7-Eleven.

O caso aconteceu esta quarta-feira. Segundo as autoridades, a mulher "estava a rir-se" enquanto se exibia junto à loja. Testemunhas relataram que ficaram "em choque" ao verem o ato sexual e afirmam que a mulher continuou o ato dentro e fora do supermercado.

De acordo com o Smoking Gun, a mulher foi detida depois de um dos clientes presentes chamar as autoridades. Terá sido o tio da criança que observou Vanessa a masturbar-se, que gravou vídeo do momento e o enviou para a polícia.

Quando os agentes chegaram, apanharam Vanessa Jones em flagrante, ainda a acariciar os genitais à porta do 7-Eleven. Foi imediatamente detida e está acusada do crime de exibição sexual obscena.

Está detida na cadeia da Florida, sujeita a uma caução de cerca de oito mil euros. A mulher já tinha cadastro por invasão de propriedade privada e posse de drogas.