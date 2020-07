Mata gorila famoso em vias de extinção e é condenado a 11 anos de prisão

O homem que matou um dos gorilas das montanhas mais famoso do mundo, ‘Rafiki’, no Uganda, foi condenado a 11 anos de prisão, pelos crimes de invasão de área protegida e morte do animal que está em vias de extinção.

Felix Byamukama alegou em tribunal que agiu em legítima defesa. A espécie conta com pouco mais de 1000 exemplares vivos e, por isso, a Autoridade para a Vida Selvagem do Uganda considera que "Rafiki recebeu justiça".

O homem agora condenado confessou que ele e mais três amigos tinham invadido a zona do Parque Nacional de Bwindi para caçar outros animais de pequeno porte, e que matou sobre o animal para se proteger.

A carcaça de ‘Rafiki’ foi encontrada a 2 de junho e apresentava sinais de perfuração com um objeto perfurante e cortante, como uma faca.

O gorila, que é famoso em todo o país, tinha 25 anos e liderava um grupo de 17 gorilas da montanha que estavam habituados ao contacto humano e encantam os turistas que visitam aquele local.