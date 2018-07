Matam filha de cinco anos por ter urinado com a roupa vestida

Mãe colocou a criança dentro de dois sacos do lixo como forma de castigo.

20:57

Um casal matou a filha de cinco anos por esta ter urinado com a roupa vestida. Após o descuido da menina, a progenitora colocou-a dentro de dois sacos do lixo e atou-os para que esta não conseguisse respirar. O caso ocorreu no Kentucky, nos Estados Unidos, em 1989.



O crime foi descoberto quatro anos depois quando a filha mais velha, de 12 anos, decidiu fazer queixa à polícia sobre o que tinha visto em casa. Os pais, Thomas e Roxanne, foram considerados culpados e sentenciados a 25 anos de prisão. No entanto, estes pediram agora um recurso de forma a a conseguirem a libertação.

"Ela é fria, não tem sentimentos e consegue manipular quem quiser para conseguir o que pretende", começou por referir a filha Nyssa, agora com 58 anos, em tribunal. A mulher pediu para que os recursos não sejam aceites por acreditar não ser seguro ter a mãe biológica fora da prisão.



"Foi a minha versão da história que a colocou atrás das grades. Não tenho nenhuma dúvida de que se for libertada vai vir atrás de mim e da minha família. Não tem simpatia por ninguém, nem por crianças", rematou a mesma.