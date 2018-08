Recorde anterior era de 280 mil euros.

O recorde anterior era do n.º14, vendido por 280 mil euros.

No estado do Delaware, EUA, as matrículas de automóveis com números baixos são muito cobiçadas, mas esta bateu o recorde.Um leilão da matrícula com o n.º 20 rendeu 410 mil dólares (354 mil euros).