Mau cheiro de passageiro leva avião a aterrar de emergência em Faro

A tripulação tentou colocar o homem de quarentena na casa de banho.

Por Marta Ferreira e João Mira Godinho | 16:28

Um voo da companhia aérea Transavia proveniente das ilhas Canárias e com destino a Amesterdão teve de fazer uma aterragem de emergência em Faro, esta terça-feira por volta das 21 horas, devido ao mau cheiro de um passageiro.O homem cheirava mal ao ponto de os passageiros afirmarem que "parecia que não tomava banho há semanas", segundo avançou o site Mirror.Vários passageiros sentiram-se mal tendo vomitado e desmaiado no interior do aparelho assim que este descolou com destino ao Aeroporto de Schiphol, na Holanda.A tripulação tentou colocar o passageiro "de quarentena" na casa de banho do Boeing 737 de forma a evitar que os pilotos fossem obrigados a desviar o voo, coisa que acabou por acontecer.Assim que aterrou, o homem foi escoltado por uma equipa médica num autocarro.Contactada pelo CM, a companhia aérea Transavia referiu que a aterragem se deveu a "uma questão de saúde de um passageiro que também tinha um odor muito forte".O voo foi retomado uma hora depois.