Mayor reeleito com apenas três votos no Dakota do Norte

Participação de 100% nas eleições locais.

O mayor da cidade mais pequena do estado norte-americano do Dakota do Norte foi reeleito com uns impressionantes 100% dos votos. E Bruce Lorenz não precisou de se esforçar para conseguir os votos, pois ao todo a cidade de Ruso tem... três eleitores e ele era o único candidato.



Com 86 anos de idade, é o mais velho mayor do Dakota do Norte e já está no poder há mais de 30 anos. No dia das eleições, na terça-feira, nem sequer se lembrou de que ia a votos.