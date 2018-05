McLaren de 300 mil euros encontrado destruído no deserto

Bólide foi encontrado totalmente desfeito perto de Las Vegas, nos EUA.

As autoridades norte-americanas descobriram este fim-de-semana um McLaren 720S totalmente destruído num deserto próximo de Las Vegas, no Nevada, avança o site Aquela Máquina.

Ninguém sabe ao certo o que terá acontecido para este desportivo acabar neste estado, mas já há quem adiante que este 720S se terá despistado devido à elevada velocidade a que circulava e que chegou mesmo a andar vários metros pelo ar.

Felizmente os dois ocupantes terão escapado apenas com ferimentos ligeiros, sendo que basta olhar para as imagens acima para perceber que o "monocoque" em fibra de carbono cumpriu a sua missão e manteve os passageiros a salvo. É, de resto, a zona deste automóvel que menos danos sofreu.

Contudo, há muito poucos componentes que podem ser reutilizados. As duas jantes do lado esquerdo parecem estar em bom estado, bem como o guiador, os bancos e alguns painéis do interior. Mas fora isso há muito pouco para aproveitar deste McLaren 720S, a começar no motor V8 biturbo de 4.0 litros montado em posição central-traseira.

Recorde-se que quando foi apresentado, em 2017, o preço de mercado do McLaren 720S rondava os 300 mil euros. Mas se recorrer ao departamento de personalização da McLaren - McLaren Special Operations - para criar uma proposta de acordo com as suas exigências o preço dispara para valores ainda mais absurdos!