Médico demitido após oferecer resultado negativo de Covid-19 a mulher em troca do número de telemóvel

Um médico foi demitido após oferecer a uma mulher um resultado negativo falso da Covid-19, na condição desta lhe dar o contacto telefónico e concordar em marcar um encontro com ele. A mulher de Viena, Áustria, foi ao centro de testes recolher o resultado do teste, até que um médico lhe disse que tinha testado positivo à Covid-19.



O homem ofereceu-se para lhe dar um certificado com o resultado negativo, caso a mulher lhe desse o número de telemóvel e marcassem um encontro.

Segundo apurou The Daily Mirror, o médico disse-lhe: "O seu resultado do teste está aqui e é positivo, mas se você me der o seu número de telefone e sair comigo, eu dou-lhe um certificado negativo".

Após a situação, a mulher saiu imediatamente e queixou-se ao centro de testes por e-mail e o médico acabou por ser despedido, avança The Daily Mail.