Médicos extirpam rim com 7,4 quilos

Cirurgiões na Índia decidiram operar um homem de 56 anos que sofria de uma doença genética que causou o desenvolvimento anormal de um rim.No entanto, quando abriram o abdómen do paciente, tiveram uma surpresa: em vez de um rim grande encontraram um rim... gigante, com 7,4 quilos e 45 centímetros de comprimento."Sabíamos que ele tinha um rim grande, mas não tanto. Ocupava metade do abdómen", disse um cirurgião.