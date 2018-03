Médicos retiram 60 formigas do olho de menina

Jovem foi levada ao hospital devido a dores fortes e inflamação.

Ashwini, de onze anos, surpreendeu os médicos ao expelir 60 formigas mortas pelo olho esquerdo. Os insetos foram descobertos após a menina indiana ser transportada para o hospital com fortes dores e inflamação na visão.

De acordo com o The Sun, a primeira formiga foi descoberta pelos pais de Ashwini quando tentavam remover do olho da menina "o que pensavam ser um lixo". Apesar da situação ser caricata, o pai da jovem desvalorizou o sucedido.

As dores continuaram e Ashwini foi transportada para o hospital onde os médicos conseguiram remover mais uma dezena de insetos.

A jovem foi aconselhada a usar umas gotas para ajudar com a irritação ocular e a matar as formigas, que os médicos acreditavam ter entrado no corpo da menina através dos ouvidos.

O tratamento não resultou e Ashwini é a nova celebridade da sua cidade. Expele entre cinco e seis formigas por dia e o vídeo do "talento" está a ser notícia por todo o mundo.



Após serem retiradas 60 formigas do olho esquerdo da jovem, os professores decidiram levar a adolescente ao hospital novamente.

Os médicos afirmam que nada podem concluir quanto às razões da infestação e que não há certezas de quando o fenómeno irá terminar.