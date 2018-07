Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina de 9 anos tem acidente a conduzir carro

Automóvel que seguia aos ziguezagues em estrada americana só parou quando bateu.

02:30

Com 9 anos o habitual é andar de bicicleta. Mas houve duas crianças, no estado americano do Iowa, que quiseram ir mais longe e foram apanhadas a guiar... um automóvel!



As autoridades receberam o alerta via telefone e encontraram um carro que seguia aos ziguezagues. A patrulha ligou a sirene mas sem sucesso. O carro só parou com um pequeno acidente. Para surpresa dos agentes, ao volante seguia uma menina de 9 anos e ao lado uma criança de 7.