Menina de três anos come 18 iogurtes em 10 minutos enquanto pai vai ao jardim

Uma menina de três anos comeu 18 iogurtes em 10 minutos depois do seu pai a ter deixado sozinha, no Reino Unido.Segundo avança o jornal The Sun, Olivia Whysall "invadiu" o frigorífico enquanto o seu progenitor estava no jardim. Quando chegou à cozinha, o progenitor, que havia deixado a filha na sala a ver televisão, deparou-se com a menina com uma colher na mão."Sim, comi todos", disse a menina, de acordo com o jornal, a sorrir para as caixas vazias.A fotografia da menina a comer os iogurtes já se tornou viral na internet."Ela ficou bastante satisfeita por ter comido os iogurtes todos. Fiquei mesmo muito impressionado, não conseguia acreditar. Fez-me rir muito. Ela gosta muito daqueles iogurtes e excedeu-se", confessou o pai.