Menina de três anos faz descrição assustadora de amiga imaginária

Algumas pessoas acreditam que a companheira de Ruby seja, na verdade, um fantasma.

20:10

Natalie Morales, atriz norte-americana, partilhou na sua conta pessoal do Twitter, na passada segunda-feira, uma foto de um artigo de uma revista onde aparecia Ruby, uma menina de três anos, que chamou a atenção pela assustadora descrição que fez sobre a sua amiga imaginária.

A peça pretendia dar a conhecer diversas crianças e o seu "mundo de fantasia" mas, para a atriz, a amiga de Ruby é, na verdade, um fantasma.

"Esta é a Grateful, a minha mãe imaginária. Ela tem pestanas amarelas porque consegue ver no escuro e ela só me vem visitar à noite. Às vezes fico assustada mas nunca deixo de querer que ela volte. Ela tem dois bebés na barriga. Tem 14 anos, mas nunca pode celebrar o aniversário", era a narrativa que se podia ler ao lado da foto de Ruby.

Ruby, you have a ghost. This is straight up terrifying. pic.twitter.com/DM0y77CWHI — Natalie Morales (@nataliemorales) May 28, 2018





A foto tornou-se rapidamente viral e surgiram imensas partilhas nas redes sociais de histórias igualmente arrepiantes sobre outras crianças e algumas experiências paranormais.

"She's 14 but she can never have a birthday" is maybe the most horrifying phrase I've ever heard — Stuart (@stuwhen) May 28, 2018





This reminds me of the time I was sleeping in my little sisters room for the night and I was up on my phone while she slept & all of a sudden she sits up, sleepwalking she says "six six six" and then falls back asleep. I was terrified. — Lizbeth(: (@lizbethistrash) May 29, 2018





Last week my niece said "sometimes I feel the stealers hug me in the night when I'm sleeping, but they always leave before I wake up." — Wawa SkittleTits (@MrsLauraRoslin) May 28, 2018