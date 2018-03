Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina deita árvore abaixo... a soco

Evnika treina boxe desde os 3 anos.

01:30

Uma menina russa põe no bolso muitos atletas mais velhos.



Evnika Saadvakass, de apenas 10 anos, precisa de pouco mais de 30 segundos para deitar abaixo uma árvore... a soco.



A menina começou a praticar boxe aos três anos de idade com a ajuda do pai, e mostra uma técnica impressionante para a idade.



No vídeo, Evnika está a treinar ao ar livre e diz: "Pai, quero deitar esta árvore abaixo".