Menino causa lesões genitais à irmã de sete anos enquanto pai vê pornografia

Mãe das crianças havia ido ao supermercado. Caso aconteceu em Leeds, Inglaterra.

Um rapaz de 15 anos causou lesões genitais à sua irmã mais nova, de sete anos, enquanto o pai assistia a pornografia na sala de estar em Leeds, Inglaterra.



Segundo avança o jornal Mirror, os pormenores do caso foram delineados esta sexta-feira, mas a família não foi identificada, de acordo com a juíza tomou conta do caso.



No tribunal concluiu-se ainda que se trata de uma família "caótica, sem estrutura, pouco disciplinada e introvertida", sendo que as crianças daquela família "não sozializam muito".



"Parecem gastar demasiado tempo a assistir a televisão ou a estar no computador, a jogar jogos de computador", concluiu a juíza.



No dia em que a menina sofreu lesões genitais, a mãe das crianças havia ido ao supermercado.