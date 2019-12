Race of the year pic.twitter.com/d7vIkpWp0i — Will Ferris (@ChillFerris) 11 de julho de 2017

Uma corrida de obstáculos com oito crianças norte-americanas tornou-se rapidamente num caos, com apenas duas delas a conseguirem passar a primeira barreira.Num vídeo hilariante, é possível ver como a corrida se tornou num falhanço, com uma das crianças a cair ainda antes de chegar às barreiras.Outras ficaram paradas a tentar perceber como passar os obstáculos.