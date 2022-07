Menino de 11 anos morre após ser forçado a fazer sexo com gato

Um menino de 11 anos morreu, em Java Ocidental, na Indonésia, após ser forçado por agressores a ter relações sexuais com um gato. Após o sucedido a criança entrou em depressão, fazendo com que deixasse de comer. Esta é a causa possível para explicar a morte do menino, segundo avança o jornal Daily Star.

O caso do menino vítima de bullying chocou a Indonésia, principalmente depois dos agressores publicarem o vídeo do ato na internet.

Após o acontecimento, o vice-presidente de Java Ocidental, Uu Ruzhanul Ulum, encontrou-se com a família da vítima e afirmou que o comportamento dos agressores foi "completamente normal" e que, quando Uu era criança, os amigos também tinha relações com vários animais, incluindo vacas e galinhas. O vice-presidente acrescentou ainda que o bullying é natural entre as crianças e que o único problema foi o vídeo ter sido tão partilhado.

Segundo o Daily Star, depois de tentar persuadir a família a retirar a queixa contra os agressores do menino, a população revoltou-se contra a atitude do político e este foi obrigado a apresentar, na passada segunda-feira, um comunicado onde pedia desculpa pelas suas palavras.