Menino de dois anos encomenda 31 cheeseburgers através do telefone da mãe

Um menino, de dois anos, pediu 31 cheeseburgers do McDonals's através de uma aplicação de entrega de comida, que estava instalada no telefone da sua mãe.Kelsey Burkhalter Golden, a mãe da criança, ficou muito surpreendida quando o estafeta bateu à porta da sua casa, no Texas, nos EUA, com a enorme encomenda. Mas rapidamente percebeu o que tinha acontecido e pagou a conta de 61 dólares (cerca de 57 euros)."Tenho 31 cheeseburgers grátis do McDonald's, se alguém estiver interessado", escreveu Kelsey na sua rede social Facebook, onde partilhou também uma fotografia do filho com os hambúrgueres, de acordo com o jornal USA Today News.Os internautas rapidamente responderam à publicação. Para além de conselhos, houve quem partilhasse outras história semelhantes."A minha filha deixou o seu bebé a brincar com telefone. De alguma forma ele encomendou três Iphones", escreveu um internauta.Outra pessoa revelou conhecer uma criança que encomendou um passe da liga de NBA. "Foram cerca de 70 jogos. As crianças são demasiado inteligentes quando se trata de tecnologia", comentou o utilizador.