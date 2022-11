Menino de oito anos mata cobra à dentada na índia

Um menino indiano, de oito anos, que foi atacado e mordido por uma cobra, acabou por conseguir matar o animal ao mordê-lo de volta.



Segundo o jornal britânico Daily Mail, o rapaz, conhecido por Deepak, foi atacado pelo réptil na remota vila de Pandarpadh, na Índia, esta segunda-feira.





O ataque aconteceu quando Deepak estava a brincar com a família na rua. Uma cobra enrolou-se à volta do braço do menino e mordeu-o, numa tentativa de injetar o veneno mortal.

Ao sentir dor, Deepak sacudiu várias vezes o braço mas não conseguiu libertar o réptil e foi então que decidiu morder a cobra de volta, por duas vezes, e acabou mesmo por matar o animal.





Após o incidente, os pais de Deepak apressaram-no para o centro de saúde mais próximo, onde os médicos descobriram que o menino sofreu uma "mordida seca", o que significa que a cobra não libertou qualquer veneno.Os ataques de cobra são extremamente comuns na Índia e um estudo publicado na semana passada revelou que mais de 85% das mortes por mordidas de cobra, registadas em 2019, ocorreram nesse país, refere o Daily Mail.