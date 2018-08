Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino de oito anos rouba protagonismo no casamento dos pais

‘Dança do fio dental’ no exato momento em que os noivos cortavam o bolo.

01:30

Um menino de oito anos roubou o protagonismo no casamento dos pais, ao realizar a animada ‘dança do fio dental’, tornada viral pelo jogo ‘Fortnite’, no exato momento em que os noivos cortavam o bolo.



Stacey e Brian Paterson, de Falkirk, Escócia, pensavam que os convidados os estavam a aplaudir até descobrirem o engraçado ‘emplastro’ nas suas costas.



