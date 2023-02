Menino de sete anos suspenso da escola após se descobrir que mãe tem site com conteúdo para adultos

Um menino, de sete anos, foi suspenso da escola, nos EUA, depois de se ter espalhado a notícia de que a mãe possui um perfil na Internet para conteúdo adulto, na plataforma OnlyFans.A informação foi avançada por Sara Blake Cheek, mãe do menino, ao jornal Daily Mirror, que dá conta que foi forçada a dar aulas à criança em casa, devido às escolhas suas profissionais.A empresária já tinha falado anteriormente sobre o estigma que vive, mas voltou a colocar o tema em cima da mesa depois de uma outra mãe, Victoria Triece, ter processado as autoridades escolares por ter sido banida do voluntariado devido ao mesmo motivo.Sara também foi expulsa dos jogos desportivos dos filhos, depois de ter criado o perfil no OnlyFans, devido ao facto do salão de que era proprietária ter encerrado durante a pandemia de Covid-19.A mulher, de 31 anos, tem mais dois filhos e depois de ter sido evitada pela comunidade onde vive, foi capa da Playboy e apareceu na rede de televisão norte-americana ESPN para falar sobre o seu desporto favorito - futebol americano.