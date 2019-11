Menino de sete anos tem AVC e mãe pensa que está a fazer birra

Uma mulher pensou que o filho de sete anos estava a fazer uma birra na sua festa de aniversário, mas na verdade estava a ter um AVC, em Hampshire, no Reino Unido.A história é partilhada pelo jornal Mirror. Repentinamente o jovem, Max Davenport, baixou-se, perdeu a capacidade de mover o braço esquerdo e apresentava-se com os "olhos vidrados" e sem conseguir falar. No entanto, a progenitora pensou que se tratasse de uma birra do filho.Alertada pelos familiares, Michelle, a mãe da vítima, percebeu posteriormente que o menino estava, na verdade, a sofrer um derrame cerebral."A certa altura o meu marido perguntou-me o que é que ele estava a fazer. Estava sentado no chão e parecia estar a contrair-se. Pensei que estava só a ser parvinho", confessou a mãe. "O meu marido pegou nele. Estava completamente vidrado, nem me via", acrescentou.Depois, os pais perceberam que se passava algo grave e levaram-no ao hospital, onde acabou por lhe ser diagnosticado um AVC.