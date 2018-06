Menino de um ano mordido por cobra venenosa escondida no quintal

Harrison brincava ao ar livre quando foi atacado, no estado americano do Texas.

Uma criança de apenas um ano sobreviveu à mordidela de uma cobra venenosa que estava escondida entre os brinquedos que tinha no quintal de casa. O episódio aconteceu em Abilene, no estado americano no Texas, onde existem várias espécies de cobras venenosas.



O site local KTXS relata que o Harrison foi mordido numa mão e teve de ser alvo de uma cirurgia. E teve de levar 19 dose de anti-veneno para sobreviver ao ataque.



"Ao pricípio, não vi a cobra. Vi a mão dele a sangrar e fui lavar a ferida. E pareceu-me que era uma mordidela de cobra", conta Erin Bakke, a mãe do menino. Erin voltou ao quintal e acabou por encontrar a cobra. Tratava-se de uma cobra cascavel, uma das mais venenosas da América. Ligou de imediato para o número de emergência.



"Disseram-me para o sentar, para que o veneno não se espalhasse mais depressa pelo corpo. Mantê-lo calmo é a coisa mais importante, o que é muito difícil quando eles estão cheios de dores", relata Erin ao site noticioso.



Harrison teve de ser levado de helicóptero para o hospital pediátrico de Fort Worth, onde os médicos conseguiram estancar a infeção.