Menino emociona Internet ao colocar máscara ao cão antes de ir às compras

As imagens já correm mundo e não deixam ninguém indiferente: um menino coloca uma máscara no focinho do seu cão antes de os dois seguirem de bicicleta às compras. O insólito momento de carinho entre uma criança e o seu animal de estimação, foi captado no Equador.

Numa altura em que, em alguns países, como os EUA ou o Brasil, ainda há muita gente que recusa usar máscara como medida de prevenção da transmissão do novo coronavírus, este menino equatoriano mostra como se faz.

Antes de subir para a bicicleta, o rapaz coloca uma máscara no seu animal de estimação, sorri e depois coloca a sua.