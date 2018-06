Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino gasta 90 mil euros em apostas online com o cartão de crédito do pai

Caso ocorreu em Lancashire, Inglaterra.

12:49

Um menino de 13 anos gastou cerca de 90 mil euros em apostas online com o cartão de crédito do pai após ver anúncios na internet de um encontro de futebol em Wembley, Inglaterra. Este desejo de apostar fez com que os pais do rapaz, que vivem em Lancashire, precisassem de pedir vários empréstimos.



"Não tinha ideia de que o jogo poderia ser um vício, como fumar, beber ou consumir drogas. Parecia divertido e pensei que podia ganhar dinheiro com isso também", começou por dizer o menino, em entrevista ao jornal Mirror.



"Foi tudo muito fácil. Só tive de colocar o nome do meu pai, morada, data de nascimento e detalhes do cartão. Depois disse que tinha 18 anos. Registei-me em segundos", sublinhou o rapaz, cuja identidade não é conhecida.



O menino decidiu começar a apostar na internet também pelo facto de ouvir as pessoas mais velhas gabar-se das suas vitórias.



"Sinto muito pelo que fiz. Sei que as nossas vidas nunca mais vão ser as mesmas", confessou o rapaz, que assumiu ainda ter tido ajuda psicológica que acabou por não resultar.