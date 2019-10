Menino mascara-se de cachorro quente para tirar fotografia do cartão escolar

"A minha mulher e eu desafiámos o nosso filho a vestir um disfarce de cachorro quente para a fotografia da escola. Eles deixaram e eu não podia estar mais feliz", escreveu o pai na legenda da imagem.









Jake Arsenault não sabia o que vestir no dia em que ia ser fotografado para o cartão escolar e os pais sugeriram que o menino usasse um fato de Halloween e que fosse mascarado de cachorro quente.Jake não achou muita piada à ideia, mas o que é facto é que no dia tão esperado os pais escreveram uma carta à direção da escola, onde afirmaram que tinham conhecimento e autorizavam que o filho tirasse a fotografia vestido de cachorro quente.Na escola, do estado norte-americano do Maine, a direção não se opôs e no passado dia 17 de outubro o menino foi mesmo fotografado com o disfarce.Os pais, orgulhosos, publicaram a fotografia do filho na rede social Facebook e rapidamente os comentários multiplicaram-se. A publicação já conta com mais de 7 mil 'gostos'.