Menino pede legalização de luta de bolas de neve

Criança de nove anos conseguiu que prática fosse despenalizada em cidade do Colorado, nos EUA.

Um menino de nove anos de idade conseguiu que uma lei com quase um século fosse alterada e que as lutas de bolas de neve deixassem de ser proibidas na pequena cidade de Severance, no estado norte-americano do Colorado.



Dane Best, morador da cidade de Severance (onde neva regularmente), apresentou vários argumentos para despenalizar esta prática e os governantes locais votaram unanimemente para suspender a proibição.



"Eu acho que esta lei está desatualizada. Eu quero poder atirar uma bola de neve sem me meter em apuros", explicou o pequeno Dave à comunicação social.



A mãe da criança explicou que o filho queria poder brincar livremente e que não compreendia que as lutas de bolas de neve fossem proibidas, e que por isso decidiu pedir aos colegas de turma para o apoiarem na causa.



Depois de a sua missão ter sido bem sucedida, Dane já tem um primeiro alvo definido: o seu irmão mais novo, Dax, de quatro anos, para quem apontou durante a reunião.



Esta prática, comummente realizada entre as crianças, era proibida porque estava incluída num decreto que torna ilegal o ato de atirar pedras e outros objetos contra pessoas, animais, prédios, árvores e qualquer outro tipo de propriedade ou veículo.