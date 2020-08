Menino vive com peça de Lego dentro do nariz durante dois anos

Um menino viveu durante dois anos com uma peça de Lego alojada dentro do nariz.O caso ocorreu em Dunedin, numa ilha do sul da Nova Zelândia, quando a criança de 7 anos brincava com o famoso brinquedo Lego.De acordo com a BBC, o pai do menino tentou ver se Samir teria alguma coisa no nariz, mas não detetou nada. Os médicos tranquilizaram a família e mostraram-se confiantes de que a pequena mão de Lego sairia naturalmente.A família chegou também a assumir que o brinquedo teria passado pelo seu sistema, mas não foi o caso.Nos últimos dias a criança começou a queixar-se sobre algo no nariz. Ao assoar-se a mão preta do Lego ficou no lenço.

"Fiquei surpreendido e um pouco assustado", disse Samir ao Newsbeat.



Apesar do susto, o menino continua a ser um grande fã do brinquedo.