Quando alguém atira uma garrafa com uma mensagem ao mar, espera secretamente que percorra milhares de quilómetros ao sabor das ondas, até ser encontrada no outro lado do Mundo vários anos ou décadas depois.



Pois não foi isso que aconteceu com a mensagem atirada ao Canal da Mancha por uma família britânica, que recebeu uma mensagem a dizer que a garrafa tinha sido encontrada... ao fim de apenas uma semana e 45 km de viagem.