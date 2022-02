Os trabalhadores que faziam obras de renovação num campo de golfe em Elie, fundado em 1875, encontraram uma mensagem numa garrafa datada de 18 de novembro de 1926.Escrita na parte de trás de um maço de cigarros Craven, diz: "Hoje estamos aqui, mas onde estaremos quando isto for encontrado não sei. Boa sorte". Os três homens que assinam a mensagem foram identificados - são antigos empregados do clube nos anos 20 do século passado.