Uma mensagem numa garrafa foi encontrada na Noruega, a mais de 1600 km do local onde foi atirada ao mar. Ida Hodnebo, de 36 anos, passeava com o filho, Tallak, de 7 anos, numa praia de Jomfruland quando avistaram a garrafa na areia.



Uma nota manuscrita no interior pedia a quem a encontrasse para partilhar o facto na Internet. A nota datava de julho de 2020 e foi escrita por Lilly Carter, de 10 anos, que terá lançado nessa altura a garrafa ao mar em Chapel St. Leonards, em Inglaterra.