Um residente do Kentucky, EUA, limpou a neve da entrada de casa com um método singular. Vestido apenas de roupão e meias e com um gorro na cabeça, o excêntrico morador de Ashland usou um lança-chamas para derreter a neve.



O vídeo da original limpeza de Timothy Browning foi filmado pela mulher dele e está a fazer sucesso na Internet.