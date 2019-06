Tommy Brownlee, militar da base naval de Somerset, de 26 anos, ficou preso de cabeça para baixo durante seis horas numa chaminé, sendo precisa a intervenção dos bombeiros para o resgatar.



Conhecido como ‘o desafio da chaminé’, este ritual de iniciação acontece no início de todos os anos na base naval e consiste em subir por uma chaminé do edifício, percorrer o telhado e voltar a descer pela chaminé do bar para ganhar bebidas grátis.