Um militar da unidade de emergência destacada para a erupção do vulcão de Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, salvou um gato com uma espécie de respiração boca a boca e com manobras de reanimação.O animal teve uma paragem cardíaca e estava inconsciente. O militar adotou o animal e deu-lhe o nome de ‘Laguna’.