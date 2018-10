Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Militares dos EUA acabaram com o stock de cerveja em Reykjavík

Tropas iam a caminho das manobras Trident Juncture 18, na Suécia e Finlândia.

02:30

Milhares de militares dos EUA acabaram com o stock de cerveja em Reykjavík.



As tropas iam a caminho das manobras Trident Juncture 18, na Suécia e Finlândia, e fizeram escala na capital da Islândia, onde as celebrações deixaram bares e restaurantes a seco no fim de semana.