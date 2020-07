Ministra francesa em pânico ao esquecer-se de máscara no carro. Veja as imagens

A Secretária de Estado da economia francesa Agnès Pannier-Runacher protagonizou esta terça-feira um dos momentos mais comentados por terras gaulesas, tudo porque chegou à cerimónia de celebração do Dia da Bastilha, realizada na Praça da Concórdia, em Paris, sem a necessária máscara de proteção.



Pannier-Runacher até a tinha, mas deixou-a no carro que a havia transportado até à aquele local. O problema foi que só se apercebeu da ausência do acessório de proteção quando o seu motorista já tinha partido a toda a velocidade, deixando-a ali sem qualquer proteção.



Valeu-lhe a rápida intervenção de um elemento do staff, que rapidamente lhe deu uma máscara para colocar.





14-Juillet: Agnès Pannier-Runacher oublie son masque à son arrivée place de la Concorde pic.twitter.com/v1I4YgXLnZ — BFMTV (@BFMTV) July 14, 2020