Um pequeno fã de ‘Star Wars’ surpreendeu toda a gente com uma canção inesperada durante uma reunião familiar em Buffalo, nos Estados Unidos.O miúdo subiu ao palco com dois primos para cantar o tema infantil ‘Brilha, Brilha, Estrelinha’, mas mudou de ideias e decidiu entoar a Marcha Imperial de ‘Star Wars’, o tema do personagem Darth Vader.É caso para dizer que foi dominado pelo lado negro da Força...